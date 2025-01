Cor 25 giugno 2023 «Indecoroso l´ingresso città»

Pirisi (Pd) contro Fois e Comune «Se anche la competenza è della Provincia di Sassari e del Commissario straordinario, l´algherese Riformatore Pietro Fois, la brutta figura la fa la città di Alghero». Durissimo attacco del capogruppo Dem in consiglio comunale, Mimmo Pirisi, all´indirizzo di comune e provincia



ALGHERO - «Bentornata Alghero e ripartiamo dalle periferie. Questo era lo slogan della passata campagna elettorale per le comunali del 2019 dei partiti di Ccentrodestra-leghista algherese, uno slogan molto appropriato alla situazione in cui versa la nostra città e le nostre periferie se si pensa che un turista (non un residente oramai desolatamente abituato alla situazione) quando arriva nella nostra città passando per l'aeroporto Riviera del Corallo o in arrivo dal porto di Porto Torres o

dalla 4 corsie, provenienza Olbia, trova ad accoglierlo uno spettacolo indecoroso alle porte cittadine». E' il durissimo attacco del capogruppo Dem in consiglio comunale, Mimmo Pirisi, all'indirizzo di comune e provincia.



«Una fotografia che ben rappresenta quello che troverà in città, buche, decoro e rifiuti dappertutto.V edere l'entrata della nostra città in quelle condizioni prepara il visitatore ad una situazione pari pari in città, senza contare all'imbarazzante figura che facciamo verso chi (artista invidiato in tutta Italia, Mario Nieddu) ha donato la scultura che oggi è in bella vista (si fa per dire) nella rotonda dell'aeroporto» prosegue il consigliere del partito democratico di Alghero.



«Credo comunque che la pazienza sia arrivata al limite e se anche la competenza è della Provincia di Sassari e del Commissario straordinario, l'algherese Riformatore Pietro Fois, la brutta figura la fa la città di Alghero. Ecco perché riteniamo che se non provvede la Provincia, forse dovremmo provvedere noi con le nostre squadre a rendere più presentabile la porta della nostra città. Non credo che nessuno si offenderà se si prende l'iniziativa. Ma si sa che la città del Bentornata Alghero è del Centrodestra leghista ha ben altro a cui pensare da un po di tempo a questa parte» chiude Mimmo Pirisi.



Nella foto: le erbacce infestanti della rotatoria sulla strada dei Due Mari, l'ingresso nord di Alghero.