Cor 4 luglio 2023 Christian Greco al Museo della Tonnara Venerdì 7 luglio alle ore 19.30 il Museo della Tonnara di Stintino ospiterà una conferenza di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, dal titolo Alla ricerca di Tutankhamun



STINTINO - Quando nel novembre del 1922 Howard Carter penetra nella tomba del faraone Tutankhamun, la soglia che varca non è solo fisica. Grazie a quella scoperta, che annulla la distanza temporale tra l’antico Egitto e l’epoca delle missioni archeologiche, il nome di Tutankhamun torna infatti a essere pronunciato dopo tremila anni. Rendendo vere, nei fatti, le credenze religiose sulla base delle quali fu edificata, il sepolcro di Tutankhamun ha garantito al faraone una seconda vita, come simbolo dell’intera civiltà egizia.



Durante la conferenza dal titolo Alla ricerca di Tutankhamun, Christian Greco racconterà come è stato possibile tutto questo, accompagnando la platea in un viaggio affascinante che inizia con la riforma religiosa del faraone “eretico” Akhenaten ed esplora i misteri legati a Tutankhamun – dalla sua ascendenza alle cause della morte – fino a indagare l’impatto che i leggendari oggetti ritrovati nella tomba hanno avuto sull’immaginario contemporaneo. Attraverso un’analisi approfondita e sfaccettata, che unisce passato e presente, Greco racconterà al pubblico del MuT le vicende che portarono Howard Carter al ritrovamento della tomba di Tutankhamun, il lavoro archeologico grazie al quale gli oggetti diventarono reperti, il ruolo dei mass-media e della politica, l’impatto che questa scoperta ha avuto lungo tutto il Novecento.



I temi della conferenza sono trattati nell’omonimo libro di Greco, pubblicato nel maggio 2023 per i tipi di Franco Cosimo Panini Editore. Quella di sabato sarà la terza iniziativa che vede Christian Greco protagonista al Museo della Tonnara di Stintino; infatti nel 2017 tenne una conferenza su Dialogo tra Egittologia e Scienza: Archeometria come strumento, ricerca come fine e nel 2018 gli fu assegnato, insieme al museo da lui diretto, il “Premio Stintino per la divulgazione scientifica” e la cerimonia di conferimento del premio si concluse con la sua lectio magistralis dal titolo Il contesto ritrovato: oggetti protagonisti al Museo Egizio.



Gli appuntamenti culturali del Museo della Tonnara di Stintino proseguiranno per tutto il mese di luglio, a partire dall’8, con la rassegna musicale Stintino Jazz&Classica, che si concluderà il 16 luglio, per continuare con gli appuntamenti del 21 luglio con la presentazione del libro di Alessandro Zara, PerLe mie radici. Poesie, canzoni e videoclip. Contenuti multimediali (Delfino editore); del 22 luglio con la Quinta edizione del “Premio Stintino per la divulgazione scientifica”; del 23 luglio con la presentazione del libro di Sandro Neri, Gaber (Hoepli edizioni); per concludersi il 28 luglio con l’inaugurazione della mostra di Paolo Banchetti Rami, tronco, radici: forme, parole e suoni del legno.