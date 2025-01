Cor 4 luglio 2023 Nidi Gratis, pubblicato l´avviso ad Alghero Interventi per l´accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l´abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati. L. R. 6 dicembre 2019 n. 20 - (Art.4, c.8, l. a)



ALGHERO - Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto che abbiano i requisiti riportati nell'avviso. La domanda di contributo “Bonus nidi gratis 2023 (gennaio - luglio)” deve essere presentata da uno dei genitori per via telematica al Comune di Alghero dove il minore risulti frequentante un nido dalla data di gennaio 2023. La domanda deve pervenire entro le ore 23.59 del giorno 2 agosto 2023, esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it (non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altro modo). A seguito dell’invio l’utente riceverà in automatico il numero di protocollo. Tutte le informazioni relative al presente avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale dell'ente.