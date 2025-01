S.A. 5 luglio 2023 Teatro per i più piccoli all´Astra Si parte giovedì 6 luglio alle ore 21 al Teatro Astra con lo spettacolo “Un Brutto Anatroccolo”. Ospite della serata inaugurale sarà la Compagnia di Savona I Cattivi Maestri



SASSARI - Dopo la positiva esperienza delle prime tre edizioni, La botte e il cilindro propone anche per il 2023 la rassegna di teatro per ragazzi “Il Teatro Dei Piccoli”. Si parte giovedì 6 luglio alle ore 21 al Teatro Astra con lo spettacolo “Un Brutto Anatroccolo” (fascia d’età consigliata dai 4 ai 10 anni). Ospite della serata inaugurale sarà la Compagnia di Savona I Cattivi Maestri, per la prima volta a Sassari, “Il teatro dei piccoli” inserito all’interno della programmazione di “Sassari Estate” è organizzato da La botte e il cilindro.



La compagnia è riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le sue attività insieme alla Regione, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna. La rassegna comprenderà 5 appuntamenti (tutti al Teatro Astra con aria condizionata). Da qualche anno ormai questo progetto estivo arricchisce la programmazione annuale costante e continua che la botte e cilindro svolge a Sassari da più di quarant’anni.



Oltre alla compagnia ligure che apre la rassegna il cartellone ospiterà una serie di compagnie sarde: Abaco: giovedì 20 luglio con “E se i topolini scoprissero i tombini?” Theandric mercoledi’ 2 agosto con “Il piccolo principe”, Bocheteatro: giovedi’ 24 agosto con “Bu! che paura! che mostro ti mostro?” e Teatro instabile: giovedi’ 31 agosto con “Eleonora regina d’Arborea”. Dedicati al pubblico dei bimbi e delle famiglie gli spettacoli mettono in scena linguaggi teatrali differenti, ma in linea con la poetica e le scelte culturali de La botte e il cilindro: l’educazione al piacere del teatro. Alcuni dei temi trattati sono: l’avventura, l’ecologia, l’amicizia, la tradizione sarda, il viaggio e la crescita. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.