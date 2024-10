Cor 8 luglio 2023 Pippo Zani ancora alla guida dell´Fc Alghero Mister Filippo Zani guiderà la squadra FC Alghero anche nella stagione 2023/2024. La società ha rinnovato il contratto con la il tecnico bergamasco, con tutto il suo staff, che ha portato la neonata squadra giallorossa alla vittoria del campionato per il girone F della Terza Categoria. Oltre 120 gli allenamenti della scorsa stagione che mister Zani ha organizzato con il suo staff per i 25 atleti della rosa FC Alghero



ALGHERO - «Sono felice di iniziare la mia seconda stagione con il progetto Fc Alghero e ringrazio per questo la dirigenza», commenta con entusiasmo Mister Zani. Una conferma che premia l’ottimo risultato di Filippo Zani, Domenico Cugia, Ferdinando Angioi e Vincenzo Marino, ma soprattutto l’impegno, la passione e la volontà di portare avanti un progetto pluriennale più articolato.



«Pippo Zani ha dimostrato di credere nel progetto FC Alghero – spiega il presidente della società Andrea Alessandrini – questo per noi è fondamentale. Abbiamo più volte sottolineato che per FC Alghero il calcio va oltre le partite o il campionato, è una scuola di vita che il nostro Mister porta avanti con i nostri stessi valori». La società è al momento impegnata nel mettere a disposizione del Mister nuovi atleti per la prossima stagione al fine di ripetere gli ottimi risultati ottenuti.



«In questo secondo anno continueremo sicuramente il lavoro iniziato nella scorsa stagione; daremo continuità al percorso intrapreso intensificando la preparazione e ovviamente andremo ad aggiungere nuovi tasselli fondamentali per fare un ottimo campionato anche in seconda categoria. Nella prossima stagione saranno tante le squadre pronte a darsi battaglia, siamo consapevoli e per questo, già dal ritiro, dimostreremo chiaramente l’intenzione di allenarci bene e dimostrare il nostro valore», conclude Mister Pippo Zani.