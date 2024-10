S.A. 10 luglio 2023 Droga nel reggiseno, arrestata prima del volo Milano-Alghero L´arresto è avvenuto sabato 8 luglio dopo i controlli della passeggera che stava per prendere un volo diretto ad Alghero. La 34enne è stata trovata in possesso di oltre un kg di droga tra eroina e cocaina



ALGHERO - Una donna di 34 anni, di origine nigeriana, è stata arrestata all'Aeroporto Milano Linate perchè trovata in possesso di più di 1 chilo di eroina e 230 grammi di cocaina. La droga era nascosta nel reggiseno. L'arresto è avvenuto sabato 8 luglio dopo i controlli della passeggera che stava per prendere un volo diretto ad Alghero. La donna dopo aver passato il controllo del metal detector, è stata segnalata alla Polizia che l’ha sottoposta a degli accertamenti e a perquisizione personale. Le sostanze stupefacenti divise in un centinaio di ovuli avrebbero fruttato nel mercato più di 40mila euro.