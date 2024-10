Cor 11 luglio 2023 Raffaele Sari alla Biblioteca Popolare dello Sport Sul “ring” della Biblioteca sassarese, in via Turritana 76B, insieme all’autore saliranno anche Emiliano Di Nolfo e Andrea Sini, per una chiacchierata sui trionfi e le cadute di alcuni miti mondiali del pugilato



Dopo tanto calcio e tanto basket, alla Biblioteca dello Sport di Sassari si apre un trittico di incontri dedicati ad altre discipline non meno appassionanti: pugilato, ciclismo e football americano. Si parte mercoledì 12 luglio alle 18.30 con la presentazione di “Pugni chiusi - Storie di uomini sul ring”, un podcast scritto e interpretato da Raffaele Sari Bozzolo, disponibile da qualche mese su Spotify con 10 episodi più un contenuto speciale. Le storie sono un’anticipazione e un assaggio di un libro di imminente pubblicazione. Sul “ring” della Biblioteca, in via Turritana 76B, insieme all’autore saliranno anche Emiliano Di Nolfo e Andrea Sini, per una chiacchierata sui trionfi e le cadute di alcuni miti mondiali del pugilato, da Rocky Marciano a Muhammad Alì, sino allo sfortunato Angelo Jacopucci e al leggendario campione algherese Tore Burruni. All’incontro parteciperà anche il collettivo letterario “CLIP Informale”, al quale è stata affidata la lettura di alcuni racconti.