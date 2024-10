S.A. 14 luglio 2023 Futsal Alghero: tornei di calcio a 5 Nelle prossime settimane i campi della Nettuno e della Taulera ospiteranno le gare riservate agli Under 15 e Under 19



ALGHERO - La Futsal Alghero apre ancora di più le proprie porte ai giovani. La società giallorossa ha organizzato due distinti tornei nei mesi di luglio e agosto, dedicati esclusivamente agli Under 15 e Under 19. Il primo appuntamento sarà dal 17 al 23 luglio presso il campo della Nettuno, mentre il secondo è in programma dal 30 luglio all’11 agosto presso il campo sportivo della Taulera,



Nel torneo dedicato agli Under 15 sarà ammesso un solo fuoriquota 2008, mentre nel torneo Under 19 sarà ammesso un fuoriquota 2004. Il regolamento è lo stesso del PGS nazionale. La novità del torneo è che alla fine di ogni partita ci saranno tre shootout per squadra: due punti andranno alla squadra vincitrice, un punto alla squadra sconfitta. I tre che calceranno saranno scelti ad estrazione. Un modo per far divertire i ragazzi e fargli conoscere il calcio a 5 che anche ad Alghero sta sempre più prendendo piede.



La società giallorossa intende ringraziare la Scuola Calcio Nettuno, il PGS con in testa il presidente Giorgio Persico e gli sponsor di Under 15 e Under 19 che sosterranno l'iniziativa, Global Services e Agenzia Valverde di Costantino Marcias. Tutte le informazioni sui due tornei sono presenti sulle pagine social della Futsal Alghero ma si può contattare anche il numero 3497804695 (Valentino).