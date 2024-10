Cor 15 luglio 2023 Università Sassari, bando per il 39° ciclo dottorati I termini per la presentazione della domanda, esclusivamente online, scadranno improrogabilmente alle ore 13 del 21 luglio 2023. Tutti i particolari e le istruzioni per l’iscrizione al concorso sono consultabili sulla specifica pagine del sito istituzionale



SASSARI - È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Università di Sassari il bando di concorso per l'ammissione al nuovo ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, con scadenza il 21 luglio alle 13.00. Il bando prevede la partecipazione ai seguenti corsi: Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo, 4 borse di studio, coordinato da Maria Grazia Melis; Architettura e Ambiente, 9 borse di studio, coordinato da Fabio Bacchini; Culture, Letterature, Diritti, Turismo e Territorio, 8 borse, coordinatrice Carla Bussu; Economics, Management and Quantitative Methods, 5 borse, coordinatore Fabio Bacchini; Life Sciences and Biotechnologies, 9 borse, coordinato da Leonardo Antonio Sechi; Scienze Agrarie, 11 borse di studio, coordinatore Severino Zara; Scienze Biomediche, 6 borse di studio e 2 posti senza borsa di studio, coordinatrice Margherita Maioli; Scienze Giuridiche, 4 borse di studio, coordinato da Giuliana Giuseppina Carboni; Scienze Veterinarie, 4 borse di studio, coordinatrice Fiammetta Berlinguer. Tutti i particolari e le istruzioni per l’iscrizione al concorso sono consultabili sulla specifica pagine del sito istituzionale dedicato al 39° ciclo dei dottorati di ricerca. I termini per la presentazione della domanda, esclusivamente online, scadranno improrogabilmente alle ore 13 del 21 luglio 2023. Chiunque avesse delle difficoltà nella procedura telematica può inviare una richiesta di consulenza alla email helpesse3@uniss.it