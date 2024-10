Cor 16 luglio 2023 Abbanoa: aggiudicate 19 gare per reti idriche Gli appalti appena aggiudicati hanno un valore complessivo di 25 milioni di euro: sono risorse che Abbanoa ha ottenuto tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”



NUORO - l presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa, Franco Piga, ha firmato in questi giorni i contratti con le imprese vincitrici di ben 19 gare appalto per la riqualificazione delle reti idriche. Riguardano interventi nei Comuni di Assemini, Bosa, Cagliari, Carbonia, Galtellì, Iglesias, Irgoli, Macomer, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Porto Torres, Quartucciu, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Selargius, Sestu, Tempio Pausania.



Obiettivo centrato. Gli appalti appena aggiudicati hanno un valore complessivo di 25 milioni di euro: sono risorse che Abbanoa ha ottenuto tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”. Per questo pacchetto c’era l’obbligo di stipula dei contratti entro il 30 giugno. L’obiettivo è stato centrato grazie all’impegno dei professionisti e degli uffici amministrativi di diversi settori di Abbanoa che hanno lavorato per definire i progetti, predisporre e bandire le gare, esaminare tutta la documentazione presentate dalle imprese partecipanti, chiudere con le aggiudicazioni definitive e la stipula dei contratti.



Investimenti straordinari. Ora si passa alla fase dei cantieri come già sta avvenendo con il precedente pacchetto di 33 appalti per complessivi 27 milioni di euro ulteriori di fondi “FSC” chiuso lo scorso dicembre. Il prossimo obiettivo è l’aggiudicazione nei prossimi giorni della gara da 42 milioni di euro dei fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza - Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti) e la stipula dei contratti per ulteriori 10 appalti del valore complessivo di 13 milioni di euro sempre di fondi “FSC”. Complessivamente, sull’efficientamento delle reti, Abbanoa sta portando avanti un maxi-piano da 107 milioni di euro per risolvere le criticità del sistema idrico isolano e assicurare alla Sardegna importanti ricadute sia in termini occupazionali e di riqualificazione del servizio.



Ingegnerizzazione delle reti. È un programma che si colloca in una strategia più ampia, che coinvolge 235 Comuni, finalizzata a contrastare le criticità presenti nella maggior parte delle reti idriche isolane. L’efficientamento delle reti idriche si basa su uno studio finalizzato a consentire la distrettualizzazione delle reti tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati nel controllo del corretto funzionamento del servizio con l’obiettivo di renderlo più efficiente. Vengono anche definiti gli interventi da realizzare sia tramite i lavori di manutenzione ordinaria, sia tramite appositi canali d’investimento come quelli dei fondi “FSC” e “PNRR”.