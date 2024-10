Cor 15 luglio 2023 Porto Ferro, decine le auto scassinate L´eccessiva distanza dell´area sosta dalla spiaggia e l´assenza pressoché totale di controllo e sicurezza alla base dei numerosi furti denunciati nelle ultime settimane. Il problema si era già verificato lo scorso anno



SASSARI - Ladri e malviventi scatenati lungo il litorale di Porto Ferro, nel comune di Sassari. Sono decine le denunce per auto scassinate, danneggiamenti e furti. Alla base del grave disservizio ci sarebbe l'eccessiva distanza delle aree sosta dalla spiaggia e la totale assenza di controlli. Secondo quanto riferito dai bagnanti ed alcuni titolari di attività ubicate nella zona, infatti, le forze dell'ordine che giornalmente passano sarebbero impegnate in attività diverse - sanzionando chi parcheggia bordo strada o nel grande piazzale fronte mare interdetto - senza riuscire a presidiare il territorio, ormai alla mercé di balordi e sbandati. Un brutto segnale per turisti e bagnanti, la baia e l'omonima spiaggia accolgono infatti migliaia di persone quotidianamente, amanti della natura incontaminata, surfisti e famiglie di ogni nazionalità.