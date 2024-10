Cor 17 luglio 2023 Settimana infernale in Sardegna, Caronte porta picchi di 48°C L’anticiclone Caronte mette a dura prova la Sardegna. Resiste l´allerta meteo su tutto il territorio regionale a causa delle temperature alte, con grave rischio di incendi per il caldo. Picchi di 48°C nel centro dell´isola



SASSARI - Il picco è previsto mercoledì, temperature fino a 48 gradi in Sardegna. E' iniziata la settimana di Caronte, tra le più calde dell'anno: Il problema riguarda soprattutto le zone interne, in particolare quelle meridionali. Ma l'allerta meteo è estesa a tutto il territorio regionale, con grave rischio di incendi. Se di giorno il clima sarà rovente, di notte invece sarà l’afa a farla da padrona e non lasciare tregua. Sono attese notti tropicali, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-25°C. Ondata di caldo che interessa eccezionalmente anche le temperature dei mari, ben sopra la media, un livello tropicale da mar libico, che potrebbe portare in breve tempo alla comparsa di copiose quantità di meduse.