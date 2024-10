Cor 18 luglio 2023 U15, l´algherese Olandi confermata in Nazionale Torneo dell´Amicizia dal 19 al 21 luglio a Heraklion. Nella lista delle 12 convocate la gradita conferma per l´algherese Giulia Olandi, stabilmente nel giro della Nazionale di categoria. La prima gara è in programma domani alle ore 15.15



ALGHERO - Dopo il ritiro e gli allenamenti a Novarello, coach Alessandro Nocera (maschile) e coach Tommaso Moscovini (femminile) hanno diramato la lista dei 12 Azzurrini e delle 12 Azzurrine che prenderanno parte all’edizione 2023 dell’ormai classico torneo dell’Amicizia che si svolgerà a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia dal 19 al 21 luglio tra le Nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Francia. Entrambe le Nazionali giocheranno nello stesso giorno a orari diversi e con le stesse avversarie. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione greca. Nella lista delle 12 convocate la gradita conferma per l'algherese Giulia Olandi, stabilmente nel giro della Nazionale di categoria. La prima gara è in programma mercoledì alle ore 15.15 contro la Spagna, giovedì alle ore 13 contro la Francia e venerdì (ore 13) contro la Grecia.