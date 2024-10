Cor 20 luglio 2023 «Galerucella, situazione assurda» Denuncia dei consiliari di opposizione Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Partito Democratico su azioni di contrasto galerucella dell’olmo, che documenta lo stato del marciapiede intorno alla scuola elementare Maria Immacolata



ALGHERO - «Lo strato di degrado che ha raggiunto la nostra città grazie al lassismo dell’Amministrazione è una cosa inenarrabile, ma Conoci e la sua giunta continuano a vivere nel loro stato di dissociazione dalla realtà. Grazie ai loro ritardi nell’approvazione del bilancio di previsione non sono stati fatti i trattamenti previsti contro la galerucella dell’olmo e ora i marciapiedi di Alghero sono pieni di foglie che cadono e di larve di insetto. Invece di prendersi urgentemente una ramazza per ripulire il mondezzaio che si è creato, però i nostri amministratori hanno anche la faccia di scrivere comunicati per vanagloriarsi del fatto che, in ritardo di mesi, hanno iniziato i trattamenti di contrasto alla galerucella. Ripulissero dalle foglie e dalle larve farebbero sicuramente un servizio migliore alla città che con la loro completa inettitudine stanno riducendo in uno stato sempre più indecoroso». Denuncia dei consiliari di opposizione Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Partito Democratico su azioni di contrasto galerucella dell’olmo, che documenta lo stato del marciapiede intorno alla scuola elementare Maria Immacolata.