S.A. 21 luglio 2023 Clip da Collettivo ad Associazione Culturale Il Collettivo Letterario Informale Performativo che ha sconvolto, travolto, avvolto e conquistato Sassari riscalda l’idea consolida il progetto e guarda lontano



SASSARI - 11 Luglio 2023: Clip, il Collettivo Letterario Informale Performativo diventa ufficialmente Associazione Culturale. Il gruppo, nato a Sassari nel 2022, si è fatto conoscere in città per la partecipazione e l'organizzazione di eventi culturali aperti. Scrittrici e scrittori, attrici e attori, donne e uomini, studenti e professionisti, a ritrovarsi insieme per raccontare, scrivere e leggere fronte al pubblico. Tante le situazioni. Variegate le platee. Efficace il mood, funzionale il format. Il venerdì i Clip organizzano serate che sono sintesi tra spettacolo, prove aperte e un laboratorio collettivo in cui il pubblico partecipe contribuisce al processo creativo e alla performance. "L'invito è sempre aperto a chiunque voglia partecipare per mettersi in gioco o per semplice curiosità”.



Tra i valori di Clip c’è la contaminazione tra forme espressive diverse, per questo affiancano letteratura e teatro - dai quali sono partiti - a poesia, musica, arti visive e cinema, restando aperti ad ogni possibilità di collaborazione. Oltre alle narrazioni, uno dei cardini di Clip è la comunicazione, soprattutto social, che ha favorito la calorosa risposta del territorio, sia da chi cercava una community, sia dai professionisti del settore culturale che hanno coinvolto la neo nata Associazione in diverse iniziative, fra cui quelle di promozione della lettura.



«In questi mesi abbiamo sondato il terreno e capito che è fertile. Ora, diventare Associazione ci dà la spinta per crescere e realizzare progetti sulla base delle idee nate lavorando insieme. Per il futuro, sogniamo un festival a Sassari e, nel frattempo, dallo scorso 18 luglio al prossimo 18 agosto viviamo e vivremo un mese fitto di eventi. Poi riposiamo per ripartire il 16 settembre con la prima festa di tesseramento di Clip che darà, ci auguriamo e ne siamo convinti, il via a un anno ricco di cultura e intrattenimento» dicono i ragazzi del Collettivo.