G.P. 23 luglio 2023 Sabbia rubata in Sardegna: danno ambientale



Comportamenti sbagliati e danno ambientale: il 90% dei turisti trovati con sabbia rubata afferma di non essere a conoscenza dei divieti. Pare che il furto della sabbia dalle spiagge sia ancora oggi una tradizione turistica della Sardegna che non passa mai di moda Comportamenti sbagliati e danno ambientale: il 90% dei turisti trovati con sabbia rubata afferma di non essere a conoscenza dei divieti. Pare che il furto della sabbia dalle spiagge sia ancora oggi una tradizione turistica della Sardegna che non passa mai di moda • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat