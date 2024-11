Cor 27 luglio 2023 El Trò fuori norma, bagni vietati L´ordinanza firmata dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, parla di non conformità batteriologica delle acque. Divieto temporaneo alla balneazione nella zona del Tra ad Alghero



ALGHERO - In seguito alla comunicazione dell'Arpa Sardegna, dipartimento di Sassari, che informa sulla necessità di interdire temporaneamente la zona a causa del superamento dei parametri di legge circa la non conformità batteriologica delle acque, è stata firmata nella giornata odierna l'ordinanza di divieto di balneazione temporaneo per la stazione balneare n.B242SS denominata "El Trò" (1372mt). L'ordinanza sarà revocata all’esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato A del D.M. 30.03.2010.