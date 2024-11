S.A. 27 luglio 2023 Mini sbanda sulla 4 Corsie, ferito in elicottero Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Quattro Corsie in direzione Sassari, in prossimità del distributore Ip. La Mini è andata a sbattere contro il guard rail e la vettura ha cappottato più volte



ALGHERO - Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Quattro Corsie in direzione Sassari, in prossimità del distributore Ip. Un uomo alla guida di una Mini, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro il guard rail e la vettura ha cappottato più volte (nella foto). Il conducente è stato trasportato in ospedale a Sassari con l'elicottero. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19,00. Sul posto polizia stradale, 118 e vigili del fuoco di Alghero.