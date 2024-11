S.A. 28 luglio 2023 Claudia Gerini racconta Califano ad Alghero Qualche estate fa / Vita, poesia e musica di Franco Califano" con Claudia Gerini e il Solis String Quartet con drammaturgia di Stefano Valanzuolo e le canzoni di Califano



ALGHERO - Claudia Gerini canta e racconta Franco Califano sulla Riviera del Corallo: l'attrice romana sarà protagonista sabato 29 luglio alle 21 a Lo Quarter di Alghero insieme il Solis String Quartet in “Qualche estate fa / Vita, poesia e musica di Franco Califano” per chiudere in bellezza il cartellone dell'Estate 2023 firmato CeDAC Sardegna nella città catalana. Un insolito e affascinante omaggio tra parole e note al cantautore e poeta che ha firmato brani indimenticabili, con l'intrigante recital originale, con soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, per la regia di Massimiliano Vado.



Un ritratto dell'artista, affidato al talento di Claudia Gerini, attrice e performer eclettica, volto noto del grande e del piccolo schermo, dai films con Claudio Verdone a “Ammore e malavita” dei Manetti Bros, che le è valso il David di Donatello, recentemente passata dietro la macchina da presa con “Tapirulàn”, sul palco con l'affiatato ensemble che schiera Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio (violini) con Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello): le canzoni di Franco Califano, riarrangiate da Antonio Di Francia, rappresentano il fil rouge intorno a cui si sviluppa una narrazione “corale”.



«La storia artistica di Franco Califano si è sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana, al punto che il personaggio, forse, ha spesso finito con il mettere in ombra l’autore di tanti successi» – si legge nella presentazione –. «“Qualche estate fa” prova a riportare in equilibrio le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore. Il testo, per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri, cioè, narrati da altrettante voci di donne diverse: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all’uomo e all’artista».



Nella foto: Claudia Gerini e Solis String Quartet