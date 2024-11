Cor 29 luglio 2023 4 Corsie: Pais plaude Salvini e Solinas Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna e coordinatore regionale della Lega Michele Pais commenta la notizia dello sblocco dei lavori del lotto 1, da Alghero a Olmedo, bivio cantoniera di Rudas, e del lotto 4, la bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia



ALGHERO - "Esprimo il mio vivo apprezzamento al presidente della Regione Sardegna e commissario straordinario per le opere pubbliche incaricato dal Governo Christian Solinas, per aver approvato celermente e in anticipo sul cronoprogramma il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento sulla SS 291 ‘della Nurra’, che riguarda i lavori di completamento della 4 corsie Sassari-Alghero". Così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna e coordinatore regionale della Lega Michele Pais commenta la notizia dello sblocco dei lavori del lotto 1, da Alghero a Olmedo, bivio cantoniera di Rudas, e del lotto 4, la bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia.



"Il progetto approvato include l’adeguamento del costo dell’opera, aggiornato a 238 milioni di euro, a cui è stata già assicurata la piena copertura finanziaria dal Ministero delle Infrastrutture guidato dal Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier Matteo Salvini" - continua Pais.



"Le disposizioni del commissario straordinario Solinas sono state immediatamente trasmesse ad Anas, soggetto esecutore dell’intervento, che dovrà ora provvedere all’affidamento dei lavori" - conclude il presidente Pais - "L'articolo 4 del provvedimento, firmato dal presidente Solinas, dispone per Anas l’incarico di avviare tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera attraverso l’espletamento di una gara che potrà essere bandita entro il 15 agosto".

"Un'opera strategica attesa da oltre 25 anni da un intero territorio sbloccata grazie all'attività della Giunta Solinas, con il lavoro dell'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu e il fondamentale intervento del Ministro Salvini che sta consentendo di sbloccare opere pubbliche ferme da anni in Sardegna per miliardi di euro. Questa è la concretezza che si aspettano i sardi".