S.A. 29 luglio 2023 Dessanay racconta il suo tour ad Alghero Sebastiano Dessanay sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare 377 Project il libro diario di viaggio del suo omonimo progetto artistico



ALGHERO - Mercoledì 02 agosto alle 21,00 Sebastiano Dessanay sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare 377 Project il libro diario di viaggio del suo omonimo progetto artistico. Una pedalata di 14 mesi per raggiungere i 377 comuni dell’isola. E nello stesso tempo un progetto visionario – sportivo, sociale, artistico, antropologico – fatto di luoghi, musica, parole e persone. Il diario into the wild di una terra piccola che racchiude «tanti continenti»: una Sardegna drasticamente fuori cartolina. A dialogare con Sebastiano Dessanay del suo interessante lavoro ci sarà Salvatore Maltana.



Sebastiano Dessanay, contrabbassista, compositore, artista musicale attivo sulla scena contemporanea jazz e d’avanguardia, è nato a Cagliari ma tiene radici in tutta la Sardegna. Teatro,opera, danza e arti visive sono alcuni degli altri ambiti in cui spaziano i suoi progetti. Laureato in geologia, ha insegnato composizione, contrabbasso e teoria musicale presso il Royal Birmingham Junior Conservatoire di Birmingham. Il 377 project, portato a termine fra il 2018 e il 2019 e raccontato nel blog 377project.com, è sfociato nel 2020-21 in un racconto di viaggio multidisciplinare (377: in transito) e nel 2022 nel disco 377.