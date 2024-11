S.A. 31 luglio 2023 A Sorso concorso musicale con il maestro Vessicchio Concorso musicale e masterclass con il maestro Vessicchio. Mercoledì 9 agosto tavola rotonda su Turismo, Benessere, Musica e Territorio



SORSO - Calici di Stelle all’insegna della cultura, della musica e del canto nella due-giorni di “Sorso Calici Music contest” che il 9 e il 10 agosto, al Palazzo Baronale, ospiterà due eventi unici, organizzati dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione culturale musicale “Coro Polifonico Santa Croce”, e una tavola rotonda su temi strategici per il territorio, con relatori del mondo accademico ed esperti del settore. Si apre mercoledì 9, alle 15:30, con la masterclass di perfezionamento vocale condotta dai maestri Beppe Vessicchio e Fabio Lazzara, che proseguirà alla stessa ora anche il giorno successivo, giovedì 10 agosto.



Sempre mercoledì 9 agosto al Palazzo Baronale, alle 20:00, si darà il via alla I edizione del concorso canoro nazionale “Sorso Calici Music Contest”, al quale potranno prendere parte tutti i giovani musicisti emergenti che si vorranno mettere in gioco. Presidente di giuria sarà il maestro Beppe Vessicchio. Giovedì 10 agosto, nella sala conferenze del Palazzo Baronale, si parlerà di “Turismo, Benessere, Musica, Cultura e Territorio - Risorse e possibili strategie di sviluppo sostenibile”, nel corso della tavola rotonda alla quale interverranno il sindaco Fabrizio Demelas e il vice sindaco Federico Basciu, il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti; l’onorevole Antonello Peru, consigliere regionale della Regione Sardegna e consigliere comunale del Comune di Sorso); il professor Antonello Mattone, già professore Ordinario di Storia delle Istituzioni politiche all’ Università di Sassari e Presidente dell’Ente concerti Marialisa de Carolis; la professoressa Giusy Manca, docente e ricercatrice di Pedagogia sociale della marginalità e della devianza dell’ Università di Sassari; il professor Domenico Balzani, docente di Fondamenti di Storia della Vocalità e Metodologia dell’insegnamento vocale al Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari e docente di Management dello Spettacolo e Organizzazione Culturale al Ma.DAMM (Master in Direzione Artistica e Management Musicale) al Conservatorio di Lucca e di Cagliari; Gianni Russo, presidente del Consorzio Golfo dell'Asinara e Presidente Federalberghi Sassari. É prevista la partecipazione straordinaria del maestro Beppe Vessicchio, musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore e autore di studi sul rapporto tra musica e agricoltura.