S.A. 2 agosto 2023 Il romanzo di Annicchiarico ad Alghero Venerdì 4 agosto il suo nuovo romanzo "Falso ricordo". Interverrà con l´autore Elias Vacca. L´appuntamento è nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano



ALGHERO - Venerdì 04 agosto lo scrittore Eugenio Annicchiarico sarà ad Alghero, ospite delle anteprime del festival Dall'altra parte del mare, per presentare il suo nuovo romanzo "Falso ricordo". Interverrà con l'autore Elias Vacca. L'appuntamento è per le 21,00 nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano. Il libro: “Era arrivato per lei il momento di ascoltare: la richiesta di un perdono che non sapeva come fare a concedere, l’offerta di un amore che non sapeva come fare ad accettare.”



Al confine tra la dimensione del Sogno e quella della Realtà, in un’atmosfera delicatamente distopica e intrisa di realismo magico, uno scrittore di nome Enrico Parisi, sua figlia Claudia, e la figlia di lei Giulia sono i protagonisti di una serie di racconti ambientati in luoghi e tempi diversi tra il passato e il futuro, ciascuno dei quali legato agli altri da un filo rosso che fa emergere in controluce la storia del complesso e doloroso legame esistente tra i personaggi, dando vita a un romanzo indimenticabile e unico nel suo genere.



Eugenio Annicchiarico è un manager pubblico che si occupa per professione di inclusione sociale e di politiche attive per il lavoro. È un membro del collettivo letterario Elias Mandreu, con il quale ha pubblicato due romanzi di genere noir - Nero Riflesso (Il Maestrale, 2009) e Dopotutto (Il Maestrale, 2010) - e il racconto lungo Quattro Mori, incluso nell’antologia Giallo Sardo (Piemme, 2020). Falso ricordo, che è il suo primo romanzo da solo, è stato finalista della XVI edizione del prestigioso Premio Letterario Nazionale Giovane Holden. Il Festival Dall’altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, Fondazione Sardegna, La Camera di Commercio di Sassari con il Programma Quadro “SALUDE & TRIGU” e Amministrazione Comunale di Putifigari.