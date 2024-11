Cor 8 agosto 2023 A Villa Edera la notte con i poeti L’evento è inserito nella Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, organizzata dalla Associazione Salpare con la Fidapa di Alghero e la Rete delle Donne, in collaborazione con l’Associazione Orion, inserita in “Alghero Experience-un anno così”



ALGHERO - Nel parco di Villa Edera, in via Biasi n. 21, ad Alghero, giovedì 10 agosto a partire dalle 19,30 dodicesima edizione dell’incontro “10 Agosto, Notte con i poeti”, in ricordo di Giovanni Pascoli e della sua celebre lirica dedicata alla notte di San Lorenzo. L’evento è inserito nella Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, organizzata dalla Associazione Salpare con la Fidapa di Alghero e la Rete delle Donne, in collaborazione con l’Associazione Orion, inserita in “Alghero Experience-un anno così” Cartellone ufficiale degli eventi estivi del Comune di Alghero, Assessorato alla Cultura e Turismo e Fondazione Alghero.



Direzione artistica di Neria De Giovanni che presenterà e coordinerà le letture e le performance degli scrittori invitati per interpretare alcune loro liriche. Hanno aderito alla manifestazione, tra gli altri, i poeti: Guido Ambrogi, Massimiliano Fois, Domenico Marras, Antoni Canu, Franco Achenza, Giuseppe Sechi, Marisa Castellini, Cinzia Paolucci, Angela Baldino, Adriana Mannias Barabino, Margherita Lendini, Antonio Maria Masia, Rosanna Fadda, Donatella Grosso, Sabrina Bellu, Maria Piras, Maria Antonietta Manca, Raffaele Ciminelli.



Antonello Colledanchise, con Susanna Carboni al flauto, eseguirà alcune poesie-canzoni in algherese tratte dalla silloge“Amor encara”, seconda edizione. Giampiera Piga leggerà sue poesie in sardo accompagnata dalle launeddas di Dante Tangianu. Brindisi finale con i poeti. Posti liberi e limitati pertanto è gradita la prenotazione al 3neria@gmail.com o 3203462657.