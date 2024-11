G.P. 9 agosto 2023 Forestale: nuove piste sugli incendiari



Le ricerche del Corpo Forestale sono complesse, però soprattutto per gli incendi di Muravera, al sud della Sardegna, c´è una pista di investigazione che potrebbe condurre presto all´identificazione dei responsabili degli incendi che hanno devastato aziende agricole e seminato e che hanno terrorizzato i turisti nelle spiagge di Costa Rei. Le indagini proseguono anche per gli altri incendi, dal Sulcis fino alla Baronia passando per Quartu Sant´Elena