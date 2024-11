Cor 9 agosto 2023 Cadavere nel Temo: indagini dei carabinieri Nella notte i sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari hanno ritrovato il corpo senza vita dell´uomo nelle acque del lago. Indagini dei militari di Alghero



ALGHERO - Tragedia nel Temo. Martedì era scattato l'allarme per la scomparsa di un escursionista nella zona del lago, nel piccolo centro di Monteleone Rocca Doria. Nella notte i sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo nelle acque del lago.



Si tratta di un uomo di origine romena che, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, stava pescando sulla sponda del lago insieme a un amico, prima di gettarsi in acqua per fare un bagno senza però più riuscire a riemergere, colto probabilmente da un malore fatale.



Era stato proprio l'amico a dare l'allarme. Dopo quattro ore di ricerche gli uomini del 115 e dei carabinieri, hanno ritrovato il corpo mai esanime. Le indagini dei carabinieri di Alghero proseguono per stabilire nei dettagli come si siano realmente svolti i fatti.