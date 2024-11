G.P. 11 agosto 2023 Summer School, Master a Santulussurgiu



Scrittura, comunicazione social, marketing territoriale e reti sociali: questa è l´offerta del Master in Comunicazione Sociale della Università di Tor Bergata di Roma che quest´anno ha scelto la Sardegna per la sua "Scuola Estiva" • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat