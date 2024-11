S.A. 23 agosto 2023 Riparte la Scuola civica di musica a Sennori Dal 29 agosto al 29 settembre sarà possibile iscriversi per partecipare ai corsi dell’anno scolastico 2023-2024



SENNORI - La Scuola civica di musica di Sennori riapre i battenti: dal 29 agosto al 29 settembre sarà possibile iscriversi per partecipare ai corsi dell’anno scolastico 2023-2024. I corsi sono organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la banda musicale “Città di Sennori” e sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Ruiu. I corsi individuali si dividono in indirizzo classico e indirizzo moderno, così come descritto di seguito. Indirizzo classico: Pianoforte, Flauto traverso, Violino, Percussioni, Clarinetto/Sax, Chitarra classica, Tromba/Trombone, Corno/Tuba. Indirizzo moderno: Canto moderno, Pianoforte, Chitarra moderna (elettrica – acustica), Basso elettrico, Improvvisazione jazz, Tecnico audio/luci. A questi corsi individuali si aggiungono due corsi collettivi: Propedeutica musicale, riservata ai bambini di età tra i 4 e i 7 anni; Musica corale, riservata agli over 16.



L’inizio degli insegnamenti, aperti ad alunni di tutte le età, è previsto per il 23 ottobre 2023 e gli orari saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni e la formazione delle classi. Le lezioni saranno di tipo individuale e avranno una durata di 50 minuti ciascuna, per un totale di 25 lezioni. Il 6 ottobre, nella sala consiliare del municipio di Sennori, alle ore 19, l’amministrazione comunale e i docenti della Scuola civica di musica incontreranno gli allievi per la presentazione dell’anno scolastico e comunicare l’organizzazione dei corsi.



La Scuola civica di musica rappresenta una delle eccellenze del Comune di Sennori: lo scorso anno sono stati 130 gli alunni che hanno frequentato i corsi, coltivando i loro sogni di aspiranti musicisti o perfezionando le tecniche già apprese. «La Scuola civica di musica è una realtà che si conferma negli anni grazie all’impegno dell’amministrazione e dei docenti», sostengono il sindaco, Nicola Sassu, e l’assessora alla Scuola di musica, Leonarda Casu. «L’amministrazione impegna una ingente somma di denaro, prevista a bilancio, per sostenere con tutte le forze questa iniziativa e dare maggiori possibilità alle persone di frequentare i corsi, cercando anche di andare incontro alle esigenze degli utenti, per quanto possibile». La formula delle lezioni individuali è ritenuta un punto di forza: «Il metodo di insegnamento con lezioni frontali individuali di 50 minuti ciascuna è molto importante perché permette di trasmettere molte conoscenze in un tempo relativamente breve, in maniera facile e diretta grazie al confronto fra il docente e il singolo studente».