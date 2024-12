G.P. 26 agosto 2023 Via alla politica-lavoro attiva



I Centri di occupazione Aspal saranno a disposizione di tutti cittadini durante la fase transitoria del Reddito di Cittadinanza. Nei prossimi giorni invieranno mail e messaggi per informare sulle nuove misure della politica del lavoro