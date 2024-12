Cor 2 settembre 2023 Calich, Pirisi (Pd) sveglia il Parco «Finalmente il tema del Granchio blu sta entrando nell´agenda delle problematiche da risolvere degli amministratori pubblici Parco di Porto Conte compreso» dice il capogruppo Dem ad Alghero. «Ci si augura che la problematica non finisca come con la fauna selvatica»



ALGHERO - «Il doppio incontro nei giorni scorsi della commissione ambiente comunale ha finalmente sancito che il problema dell'aumento sproporzionato di questo granchio dalle origini americane va affrontato e risolto in tempi ragionevolmente brevi. Il suo proliferare senza avere nessun antagonista di rilievo, sta causando danni alle produzioni di altri molluschi e di alcune specie di pesci presenti sopratutto nella laguna del Calich, causando preoccupazione a chi gestisce l'area da decenni».



Mimmo Pirisi, capogruppo Dem in aula ad Alghero dà la sveglia alla dirigenza di Tramariglio, sempre in ritardo sulle innumerevoli problematiche che investono il territorio algherese nonostante i finanziamenti pubblici fagocitati negli anni, anche per lo studio del delicato ecosistema del Calich. «E questo - sottolinea Pirisi - nonostante le vane rassicurazioni della dirigenza del parco che continua a sottovalutare gravemente la situazione, affermando che, pur conoscendo il problema è tutto sotto controllo. Affermazione che non ci rassicura, anzi ci convincono che il Parco debba intervenire molto più drasticamente, sia chiedendo finanziamenti dedicati così come fatto in altre regioni d'italia, da utilizzare tramite i pescatori per il contenimento della specie».



«Chiediamo quindi alla presidenza della commissione competente di convocare al più presto dirigenza e presidenza del Parco per conoscere le azioni intraprese in merito e le eventuali richieste fatte agli enti superiori (regione e ministero), oltre a conoscere i dati del monitoraggio eventualmente fatto. Ci si augura infine che tale problematica non finisca come il problema della fauna selvatica che da tempo fa da padrona nelle aree parco e nella bonifica adiacente» chiude il capogruppo del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi.