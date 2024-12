G.P. 4 settembre 2023 Ollollai capitale dello Smart working



Smart working e una casa a un euro in Sardegna: mille domande per Ollollai da nomandi digitali. Una designer americana è la prima "residente" sarda, dalla California a Ollollai, un paese della Barbagia di 1200 abitanti nel cuore della Sardegna Smart working e una casa a un euro in Sardegna: mille domande per Ollollai da nomandi digitali. Una designer americana è la prima "residente" sarda, dalla California a Ollollai, un paese della Barbagia di 1200 abitanti nel cuore della Sardegna • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat