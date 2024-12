Cor 9 settembre 2023 «Parco, un passo avanti tra mille difficoltà» Colpo di coda della dirigenza del Parco di Porto Conte, che sommersa negli ultimi tempi da polemiche di ogni tipo è riuscita ad appaltare le opere tanto attese per la fruizione della Grotta Verde. Mulas soddisfatto: si certifica il buon lavoro nonostante le difficoltà. E chiede più connessione col territorio



ALGHERO - L'avvio dei lavori per la prossima fruizione della Grotta Verde rappresenta un'ottima notizia per Alghero. Parole di Christian Mulas, presidente della commissione consiliare Ambiente e capogruppo in aula dell'Udc. «Fra un anno, salvo imprevisti, questa area della Sardegna avrà a disposizione un importante sito archeologico, culturale, ambientale che fungerà da impulso per le economie locali e dovrà fungere da occasione per creare diversi posti di lavoro vista la notevole richiesta che c'è ad Alghero per le diffuse difficoltà che si riscontrano in tutti i comparti produttivi. «Si certifica il buon lavoro dell'attuale gestione del Parco, con anche il direttore Mariani che, nonostante diverse difficoltà, sono riusciti a portare al traguardo diverse progettualità. Certo - precisa Mulas - come Udc e gruppo consiliare ribadiamo come siano necessarie più connessioni con i rappresentanti del territorio e in particolare con le espressioni politiche, però guardiamo il lato positivo e vediamo un Parco che fa grandi passi avanti» chiude Christian Mulas.