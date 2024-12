Cor 14 settembre 2023 Autunno Calviniano all´orto botanico di Cagliari Musica e spettacoli, poesie, concerti, reading e dibattiti culturali in un unico luogo per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino: “Calvino 100 – In cammino sul filo delle montagne”



CAGLIARI - “Calvino 100 – In cammino sul filo delle montagne” è la prima delle iniziative inserite nel ricco cartellone di eventi per l’autunno calviniano ospitato dall’Orto Botanico dell’Università di Cagliari. Musica e spettacoli, poesie, concerti, reading e dibattiti culturali in un unico luogo per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino. «Si tratta di un programma di iniziative che rende ancora più evidente il ruolo culturale dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari – commenta la direttrice Annalena Cogoni – come luogo che ospita volentieri numerosi eventi intorno alla figura di Italo Calvino, figlio di quella Eva Mameli Calvino che fu direttrice dell’Orto. L’Orto si rivela così anche come luogo ideale per contaminare le varie forme artistiche intorno alla figura del grande scrittore italiano, favorendo un’interazione di grande interesse».



Proposto dalla Fondazione Cirko Vertigo e dal CEDAC con il Collettivo 6tu, lo spettacolo in programma per domenica 17 settembre dalle 17.45 richiama le principali visioni del mondo che emergono dagli scritti di Calvino. L’ingresso è gratuito e le prenotazioni possono essere effettuate con una mail a biglietteria@cedacsardegna.it Il cartellone delle iniziative – organizzato da Gianluca Iiriti, coordinatore tecnico dell’Orto – propone a seguire martedì 26 settembre alle 17, sempre con ingresso gratuito, un reading di letture tratte dalle opere di Italo Calvino interpretate dalle allieve e allievi del laboratorio di lettura espressiva promosso dall’Associazione ArCoEs diretto da Fausto Siddi. Per info e prenotazioni: 328/3054635.



Giovedì 28 settembre alle 20 sarà la volta di “Le città invisibili”, lettura-concerto a cura dell’Ente concerti città di Iglesias del testo di Italo Calvino con Chiara Vittone all’arpa e le voci di Gilberto Ganassi e Mostafa Ghorato lhamid. Informazioni e prenotazioni con un messaggio whatsapp al n. 345/6898789 (l’ingresso costa 10 euro). Sabato 14 ottobre alle 14.30 e il 15 alle 10, a cura del Teatro del sale di Cagliari, Marco Nateri e Aurora Simeone proporranno uno spettacolo gratuito per famiglie dal titolo “Una buona notizia – omaggio a Eva Mameli Calvino”. Per info e prenotazioni whatsapp 388/8328048.



Domenica 15 ottobre alle 16 il Teatro del sale di Cagliari propone, con ingresso gratuito, “La distanza della luna da Le cosmicomiche di Italo Calvino” con letture di Marta Proietti Orzella e sonorizzazioni di Alessandro Melis. Per info e prenotazioni whatsapp 388/8328048. Domenica 22 ottobre alle 11 si terrà a cura dell’Ente concerti città di Iglesias – ingresso 10 euro – “Una vita sugli alberi”, un reading musicale tratto da “Il barone rampante” di Italo Calvino con la voce narrante di Gerardo Ferrara e Raoul Moretti all’arpa elettrica con live electronics. Per info e prenotazioni whatsapp 345/6898789.



Sabato 28 ottobre alle 17 e in replica alle 18 andrà in scena “L’albero di Eva”, spettacolo che può contare sulla direzione artistica di Norma Gomez, con la cantante e attrice Rossella Faa, la collaborazione drammaturgica di Alessandro Congedu e la coreografia di Uwe Endler. Curato da ASD Tres Tiempos, vedrà impegnati Norma Gomez, Uwe Endler, Felicia e Venturino Vargiu, Enrique Quintana, Giuseppe Abis e Antonio Soddu Pirellas. Per info e prenotazioni, ingresso 15 euro: whatsapp 349/7500974 – 339/6174302. Le iniziative saranno concluse da una tavola rotonda a cura del Centro servizi Hortus Botanicus Karalitanus – Università degli Studi di Cagliari, dal titolo “…l’instabilità geografica che mi fa continuamente desiderare un altrove” (Italo Calvino) Eva Mameli Calvino e l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Cagliari”. L’appuntamento è per giovedì 9 novembre alle 17. Per info e prenotazioni: 333/4903039.