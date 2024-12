Cor 15 settembre 2023 «Pediatria a rischio, forte presa di posizione» Alberto Bamonti chiede la presenza dei vertici dell´Asl sassarese per fare chiarezza sulla situazione del reparto di Pediatria dell´ospedale di Alghero, privo di specialisti ed a rischio chiusura







«Nella nota si parlava di un concorso per il reclutamento degli specialisti e di una graduatoria dalla quale attingere eventuali anche figure per la Asl di Sassari ma ora il timore è di essere punto e a capo. Occorre una presa di posizione forte per scongiurare un ulteriore impoverimento dei servizi sanitari nel nostro territorio» chiude Bamonti. ALGHERO - Bene la convocazione di un’apposita seduta della Commissione Sanità per parlare delle criticità legate al reparto di Pediatria di Alghero. Sarebbe utile, in particolare, la presenza del personale sanitario e dei vertici dell’Asl sassarese per avere un quadro completo della situazione. Parole del capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio comunale ad Alghero.È notizia di questi giorni, infatti, che nel reparto la cronica carenza di organico ha raggiunto un livello critico: sono soltanto quattro i pediatri attualmente in organico e da dicembre rischiano di diventare tre [ LEGGI ]. «Il paventato rischio di chiusura si ripresenta così a distanza di pochi mesi dall’allarme scattato nel mese di maggio - sottolinea Alberto Bamonti - quando l’Asl era stata costretta a smentire la chiusura del servizio notturno di Pediatria dell’Ospedale Civile».«Nella nota si parlava di un concorso per il reclutamento degli specialisti e di una graduatoria dalla quale attingere eventuali anche figure per la Asl di Sassari ma ora il timore è di essere punto e a capo. Occorre una presa di posizione forte per scongiurare un ulteriore impoverimento dei servizi sanitari nel nostro territorio» chiude Bamonti.