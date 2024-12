S.A. 15 settembre 2023 Sassari: Pubblicato nuovo bando Reis Il Reddito di Inclusione Sociale è una misura regionale che prevede un sostegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinata con il RdC



SASSARI - Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicati l’avviso, la modulistica e la piattaforma per chiedere il Reis (Reddito di inclusione sociale). La presentazione della domanda potrà avvenire esclusivamente tramite il portale, con il sistema pubblico di identità digitale (Spid) entro le 23,59 del 30 settembre. L’erogazione del beneficio è condizionato all’adesione al “Progetto di Inclusione attiva”. Il Progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio, anche se la sua durata non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione dell’aiuto economico. In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.



Il Reddito di Inclusione Sociale è una misura regionale che prevede un sostegno per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, coordinata con il RdC (Reddito di cittadinanza). In linea generale RdC e Reis sono incompatibili, tranne i casi indicati nel bando. I richiedenti devono avere residenza nel Comune di Sassari e in Sardegna da almeno 24 mesi, tranne i casi indicati nell’avviso (tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda); cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; per gli stranieri, regolare diritto di soggiorno o titolarità di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). Il bando indica anche il valore dell’Isee necessario per accedere al sussidio e gli altri parametri che saranno presi in esame per la creazione della graduatoria dei beneficiari.



Gli importi del Reis 2023, riconosciuti per 6 mesi, sono definiti in base al valore Isee e al numero dei componenti il nucleo familiare. Il beneficio sarà erogato con bonifico bancario sul conto del richiedente dichiarato al momento della domanda. Alle famiglie, con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), sarà erogato in aggiunta al sussidio Reis 2023, un premio 150 euro per ogni minore che abbia conseguito ottime valutazioni (come indicate dal bando) al termine dell’anno scolastico 2023 – 2024. Si tratta di un premio compatibile con altre misure di fonte comunale, regionale e nazionale. L’avviso indica anche i casi in cui il sussidio è revocato. Il Comune di Sassari procederà con le verifiche dei documenti e delle dichiarazioni presentate. Se emergono abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, gli uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.