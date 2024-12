S.A. 16 settembre 2023 Commedia in algherese al Quarter Lo Rei bo, andato in scena a maggio nel Teatro Civico di Alghero, verrà riproposta nella piazza del Quarter domenica 24 settembre



ALGHERO - Dopo lo straordinario successo che ha segnato le tre serate della commedia Lo Rei bo, andato in scena a maggio nel Teatro Civico di Alghero, la commedia viene riproposta nella piazza del Quarter domenica 24 settembre. La rappresentazione organizzata dall’Associazione culturale Cabirol ha segnato indelebilmente uno dei momenti più importanti degli eventi dedicati alla cultura popolare algherese. Merito di una attenta programmazione e di un lavoro di ricerca che l’Associazione presieduta da Giovanni Chessa ha scelto di portare avanti dedicando attenzione alla qualità della proposta e alla individuazione di un autore, Pino Piras, lontano dai cliché della commedia classica algherese.



L'autore è amato dagli algheresi proprio per le tematiche che affronta senza mai cadere nelle volgarità gratuita, riuscendo a strappare risate, riflessioni, pensieri, sui vizi di una società che resta appesa al malcostume, alla politica cialtrona, alle miserie umane. «Una scelta che è stata premiata in teatro in maniera eclatante e ora, insieme alla Fondazione Alghero, vogliamo estendere questa opportunità a molti più algheresi che potranno assistere gratuitamente allo spettacolo in piazza – spiega il presidente dell’Associazione. Invitiamo chi non ha potuto vedere la commedia in teatro, e anche chi vorrebbe rivederla, a cogliere l'occasione offerta in Piazza al Quarter, l'ingresso è gratuito».



L'appuntamento viene proposto con il contributo della Fondazione Alghero e vede sul palco il gruppo dell'Associazione Cabirol che mette insieme gli attori dialettali che stanno improntando la rinnovata stagione del teatro in lingua. Il cast è composto da Gabriela Caria, Nicoletta Bigi, Elisabetta Dettori, Alberto Lai, Antonello Pinna, Tore Nieddu, Berto Calaresu, Carlo Lai, Luigi Meloni, Ignazio Paddeu, i giovanissimi Daniele Bassu e Andrea Bigi. Le musiche sono affidate a Piero Sotgiu, Pietro Ledda e Alessandro Pulina, gli effetti di scena a Luciano Mariani, le scenografie sono di Sergio Zidda.