Cor 18 settembre 2023 Disperato lascia i cani e si lancia dai Bastioni Vivo per miracolo. Il volo nel vuoto dai Bastioni di Alghero. Sul posto l´elisoccorso del 118, vigili del fuoco e forze dell´ordine. Trasportato d´urgenza in ospedale: l´uomo era cosciente. Le immagini dei soccorsi



ALGHERO - E' vivo per miracolo il 50enne che poco prima delle 16.15 si è lanciato nel vuoto dai bastioni di Alghero, in prossimità della Torre di Sulis. Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe procurato alcune fratture agli arti inferiori ed alle braccia, ma nel momento del trasporto d'urgenza al pronto soccorso era vigile e apparentemente cosciente. Prima del tragico gesto, avrebbe lasciato i due cani che portava con se, poi il volo sulla scogliera. Immediato l'allarme ed i soccorsi. Sul posto l'elisoccroso del 118, la medicalizzata ed i carabinieri della compagnia locale che hanno svolto le indagini per tentare di capire l'esatta dinamica dell'evento. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno preso in consegna gli animali.