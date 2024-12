S.A. 20 settembre 2023 Inaugurato Centro Terapia Dolore a Cagliari Inaugurato oggi il nuovo Centro Terapia del dolore, nei locali rinnovati dell’ospedale Marino di Cagliari



CAGLIARI - Il Presidente della Regione, Christian Solnas, ha inaugurato oggi il nuovo Centro Terapia del dolore, nei locali rinnovati dell’ospedale Marino di Cagliari, dove sono in corso una serie di interventi di recupero del presidio che si affaccia sul lungo mare del Poetto, destinato a ospitare l’ospedale di comunità.



«Prende corpo – ha dichiarato il Presidente Solinas – quel progetto di riforma che coraggiosamente abbiamo avviato qualche anno fa e che ha subito gli effetti dell’ondata del Covid, ma che oggi ci consente di inaugurare una realtà importante come quella della Terapia del dolore e di dimostrare ciò che avevamo detto fin dall’inizio, ovvero che non avremo chiuso nessuna struttura ospedaliera. Oggi l’ospedale Marino rappresenta tutto questo: l’avvio di un percorso di riqualificazione e riutilizzo in funzione delle esigenze dei pazienti. A tutto ciò si aggiungeranno i nuovi ospedali, il cui scopo non è improntato alla chiusura dei presidi esistenti, ma a integrare il sistema con strutture più all’avanguardia dotate di tecnologie all’altezza delle aspettative dei sardi».