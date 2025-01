Cor 28 settembre 2023 Tagli Pnrr, Sorso perde 2 milioni I consiglieri comunali Maria Giovanna Delrio e Antonio Spano hanno presentato un´interpellanza al Sindaco di Sorso per capire se sia al corrente degli effetti della manovra che, a partire dal 23 luglio scorso, riduce significativamente i fondi del PNRR assegnati al Comune



SORSO - Il dato dei tagli al PNRR, portato all'attenzione nei giorni scorsi dall'onorevole Silvio Lai, deputato della commissione bilancio, non è ancora stato preso in considerazione da diversi Comuni della Regione Sardegna. La revisione del PNRR portata avanti dall'attuale governo nazionale riserva pesanti conseguenze che ricadono a cascata sulle casse di Regioni e Comuni: in particolare in Sardegna risultano tagliati i finanziamenti destinati ai Comuni per un totale di circa 500 milioni di euro.



Solo per il Comune di Sorso i tagli ammontano a oltre due milioni di euro (2.071.666,38 per la precisione). In particolare sono state definanziate le diverse misure di intervento per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni e quelle relative alle infrastrutture sociali della strategia nazionale per le aree interne.



I consiglieri di minoranza ritengono urgente una verifica da parte dell'amministrazione comunale in ordine ai progetti avviati. Diverse amministrazioni ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione sul definanziamento dei progetti né sulla eventuale sostituzione del finanziamento. Importante sarà capire se l'amministrazione intende supplire a tali tagli con l'utilizzo dei Fondi sullo Sviluppo e la Coesione già attribuiti alla Regione Sardegna per gli anni 2021-27.