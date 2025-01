Cor 28 settembre 2023 40° Premio di Poesia Rafael Sari Tutto pronto nei Giardini di Villa Mosca ad Alghero per la consegna del Premio di Poesia e Prosa Rafael Sari ad Alghero, dove si valorizza e premia la poesia scritta in catalano di Alghero







Riceve il sostegno dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, della Regione Sardegna, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Diputació de Barcelona ed è considerato uno dei premi letterari in lingua catalana più prestigiosi a livello internazionale. In questa edizione, parteciperà come ospite la direttrice dell'Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe i Irigoien. Dal 2016, Izaskun Arretxe è stata la direttrice dell'area di Letteratura dell'Institut Ramon Llull e si è occupata dell'internazionalizzazione della letteratura catalana, gestendo importanti progetti come la partecipazione della letteratura catalana come ospite d'onore alla Fiera Internazionale del Libro di Bologna nel 2017, o la presenza di Barcellona come città ospite alla Fiera del Libro di Buenos Aires (Argentina) nel 2019.



ALGHERO - L'Obra Cultural de l'Alguer organizza la quarantesima edizione della cerimonia di consegna del Premio di Poesia e Prosa Rafael Sari ad Alghero, dove si valorizza e premia la poesia scritta in catalano di Alghero. L'evento avrà luogo venerdì 29 settembre, alle ore 17, nei Giardini di Vil·la Mosca, situati in via Gramsci n.17 ad Alghero. Da quarant'anni, il Premio Rafael Sari ha contribuito a dare vitalità alla comunità linguistica e al patrimonio culturale di Alghero. L'obiettivo del premio è promuovere il recupero e la diffusione della lingua catalana di Alghero e stimolare, in particolare, la partecipazione delle nuove generazioni nella salvaguardia del patrimonio culturale algherese.