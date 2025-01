Cor 6 ottobre 2023 I Lions di Venaria Reale e Alghero rinnovano l´amicizia Per tre giorni una nutrita rappresentanza dei soci del club piemontese è stata ospite di Alghero. L´accordo unisce i soci dei due club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, in piena attuazione degli scopi del lionismo



ALGHERO - Con la visita dei soci del Lions Club Venaria Reale Host al Lions Club Alghero, si rinnova il Patto di Amicizia stretto tra i due club nel primo incontro avvenuto a Torino lo scorso marzo. Per tre giorni una nutrita rappresentanza dei soci del club piemontese è stata ospite di Alghero. L'accordo unisce i soci dei due club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, in piena attuazione degli scopi del lionismo.



L'iniziativa, promossa da Bruno Geraci, di Venaria e da Luciano Silanos, di Alghero, aveva trovato pieno sostegno da parte dei precedenti presidenti dei due club, Igor Di Carlo e Marco Di Gangi. Gli attuali presidenti di Alghero e Venaria, Tiziana Sechi e Michele Sarda, facendo tesoro della storia comune tra le due regioni e delle reciproche influenze, con la conferma del Patto di Amicizia, hanno rinsaldato le premesse indispensabili per sviluppare congiuntamente, all’insegna della comune visione e della missione dell’Associazione Internazionale dei Lions Club, i service e le iniziative che caratterizzano le attività a favore delle rispettive comunità.



I soci piemontesi nei tre giorni trascorsi ad Alghero, affiancati dai soci locali, hanno visitato alcuni dei luoghi più significativi del territorio, dal Parco Regionale di Porto Conte, alla Grotta di Nettuno, al centro storico, apprezzando la bellezza e i siti di interesse della nostra città, esaltata dal clima di uno splendido settembre. La cucina algherese e sarda hanno poi reso ancora più piacevole la scoperta del territorio da parte dei Lions piemontesi, rafforzando ulteriormente il valore di questo scambio sociale e culturale. Uno scambio che arricchisce tutti e costituisce la premessa per mantenere viva e produttiva la relazione tra i due club che nei prossimi mesi si impegneranno a sviluppare iniziative comuni.



Nella foto: I presidenti Lions di Alghero e Venaria, Tiziana Sechi e Michele Sarda