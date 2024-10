video Cor 14 ottobre 2023 Arlem, ad Alghero anche da Palestina e Israele L´annuncio di Michele Pais da Bruxelles. Il prossimo 23 e 24 ottobre, in Sardegna la 14esima sessione Plenaria dell’Assemblea Euromediterranea che coinvolge regioni e enti locali dei Paesi euro-mediterranei. Tensione alle stelle per lo scoppio della guerra sulla striscia di Gaza



BRUXELLES - In uno dei momenti più delicati della storia Europea, con le tensioni ai massimi livelli e lo scoppio di ulteriori guerre, la Sardegna ospiterà ad Alghero, il prossimo 23 e 24 ottobre, la 14esima sessione Plenaria dell’Assemblea euromediterranea (ARLEM) che coinvolge regioni e enti locali dei Paesi euro-mediterranei. «Si tratta di un evento importante che farà sedere allo stesso tavolo 80 membri di 80 Paesi diversi del Mediterraneo. Ci saranno anche rappresentanti palestinesi e israeliani e ciò testimonia la delicatezza dell’evento» ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, a margine della sessione Plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CoR) svoltosi in queste ore a Bruxelles. Guarda e condividi il video su Alguer.tv