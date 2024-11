Cor 28 ottobre 2023 Trekking urbano a Ozieri: iscrizioni Partendo dalla grotta di San Michele si proseguirà verso la grotta Mara e, per finire, si raggiungerà la grotta del Carmelo. Nel corso dell’escursione verranno illustrate le caratteristiche peculiari di questi monumenti naturali di grande importanza archeologica



OZIERI - Per domenica 5 novembre gli operatori dell'Istituzione "San Michele" propongono la seconda edizione dell’iniziativa “Famiglie alle grotte: trekking urbano alla scoperta delle grotte di Ozieri”. I visitatori saranno condotti, attraverso un breve percorso di trekking urbano, alla scoperta delle grotte di Ozieri, situate nel colle dei Cappuccini. Partendo dalla grotta di San Michele si proseguirà verso la grotta Mara e, per finire, si raggiungerà la grotta del Carmelo. Nel corso dell’escursione verranno illustrate le caratteristiche peculiari di questi monumenti naturali di grande importanza archeologica.



Saranno previsti due turni, domenica mattina, dalle ore 10:30 e domenica pomeriggio, dalle ore 15:00, entrambi con partenza dal piazzale dalla grotta San Michele. Il percorso, della durata di circa due ore, è adatto alle famiglie con bambini. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe sportive.



Per prendere parte all’escursione è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi contattando l’ufficio turistico della Grotta San Michele al numero 079 771131 (dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 ) entro e non oltre sabato 4 novembre 2023. Il contributo di partecipazione è di 5 euro a persona. I bambini accompagnati da un adulto avranno diritto alla gratuità.