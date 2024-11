S.A. 11 novembre 2023 Impianti frantoi: bando per finanziamenti Ammodernamento degli impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con una dotazione finanziaria di circa 2.800.000: domande dal 15 dicembre al 15 gennaio



CAGLIARI - Pubblicato dall'assessorato dell'Agricoltura il Bando per l'attivazione dell’intervento che finanzia l'ammodernamento degli impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con una dotazione finanziaria di circa 2.800.000 euro a valere sul PNRR. In particolare, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva.



Il rinnovo degli impianti tecnologici è determinante ai fini del miglioramento della qualità degli olii e ai fini di un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari dell’aiuto sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari in possesso dei requisiti richiesti. La domanda di sostegno deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2023 e fino alle ore 14:00 del 15 gennaio 2024.



La domanda di sostegno: deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali e la modulistica stabilite da ARGEA, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione. È ammessa in ogni caso la delega da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante. La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno. Le richieste chiarimenti potranno essere presentate fino a sette giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno all'indirizzo PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it