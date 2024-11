Cor 9 novembre 2023 Il Catalano ritorna all’Università di Sassari Con il nuovo anno accademico si riprendono i corsi di lingua e cultura catalana presso l´Università degli Studi di Sassari ed Alghero: i corsi prevederanno un´ampia gamma di attività extracorriculari dove gli studenti potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite



SASSARI - Con il nuovo anno accademico si riprendono i corsi di lingua e cultura catalana presso l'Università degli Studi di Sassari ed Alghero. La buona accoglienza riservata l'anno scorso al nuovo lettore, il professore Ismael Sahún Costas, conferma la tendenza al rialzo che gli studi catalani stanno avendo sull'isola. L'offerta sarà dal livello iniziale a quello avanzato e la cultura giocherà un ruolo chiave. Con questa buona notizia, si conferma l'intenzione dell'UNISS di scommettere sui corsi di catalano.



Pur trattandosi di corsi universitari, sono aperti a chiunque voglia immatricolarsi, anche se non facente parte dell'università. Con questa offerta accademica speriamo di rivitalizzare la lingua negli spazi universitari e fuori dall'università con attività culturali aperte a tutti, oltre a formare curiosi studenti universitari locali e internazionali che potrebbero diventare futuri traduttori, insegnanti o linguisti.



Oltre all'insegnamento, i corsi prevederanno un'ampia gamma di attività extracorriculari dove gli studenti potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite. Gli studenti potranno dimostrare il proprio livello linguistico con i test di valutazione e certificazione della conoscenza del catalano come lingua straniera organizzati dall'Istituto Ramon Llull. Allo stesso tempo, gli studenti possono avventurarsi in uno dei soggiorni linguistici gratuiti offerti in estate in vari territori di lingua catalana come le Isole Baleari, Valencia e Girona. In questi soggiorni, organizzati anche dall'Istituto, studenti di catalano provenienti da tutto il mondo si incontrano e condividono le loro esperienze, oltre a vivere la cultura catalana dei diversi Paesi catalani.