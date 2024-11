S.A. 11 novembre 2023 “Tottu a Teatro” su il sipario a Sennori Da domenica 12 novembre 2023 a venerdì 5 gennaio 2024 la “Compagnia Teatro Sassari” porterà sul palco del Centro culturale “Antonio Pazzola” cinque rappresentazioni in quattro appuntamenti



SENNORI - Con la rassegna “Tottu a Teatro” si apre la stagione culturale invernale a Sennori. Da domenica 12 novembre 2023 a venerdì 5 gennaio 2024 la “Compagnia Teatro Sassari” porterà sul palco del Centro culturale “Antonio Pazzola” cinque rappresentazioni in quattro appuntamenti da non perdere. La rassegna, organizzata con patrocinio della Regione Autonoma Sardegna, del Comune di Sennori e della Fondazione di Sardegna, inizierà domenica 12 novembre, alle ore 19, con “Gran Caffè Astra”, opera di Mario Rubino ispirata al genere Café chantant della Francia della Belle Époque, messa in scena con la regia di Alfredo Ruscitto e Mario Rubino. Per questa prima rappresentazione l’ingresso sarà gratuito.



Gli spettacoli riprendono con il doppio appuntamento del 26 novembre, alle ore 19, quando la Compagnia Teatro Sassari porterà sul palco “Dalla finestra”, di Georges Feydeau, con la regia di Mario Rubino, e “La notti chi la mamma è mostha”, adattamento di Mario Lubino di “La mamma buonanima della signora”, anche questa di Georges Feydeau. Terzo appuntamento domenica 3 dicembre, alle ore 19, con “La brea”, di Giovanni Enna con la regia di Mario Lubino.



Ultimo sipario il 5 gennaio 2024, alle ore 20.30, con “La madre”, dal romanzo del 1919 scritto da Grazia Deledda, con l’adattamento e la regia di Ignazio Chessa. I residenti nel comune di Sennori avranno diritto a uno sconto sul biglietto di ingresso per tutte le rappresentazioni. «Siamo lieti di riproporre la rassegna di teatro in lingua sarda, che dà continuità a tutti i progetti voluti dall'amministrazione comunale per tenere salde le tradizioni culturali della Sardegna tutta, ospitando quindi anche compagnie che si esibiscono nei dialetti locali», commenta la vicesindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis.