Cor 14 novembre 2023 L'opinione di Cor «Parco Manno, scelta vincente»



ALGHERO - Il Gruppo consiliare e il Direttivo cittadino di Forza Italia plaudono al lavoro svolto dagli uffici comunali, dal dirigente e dall’Assessore Antonello Peru che ha permesso al Comune di Alghero di aggiudicarsi le importanti risorse messe a disposizione dalla Regione per la riqualificazione dei Parchi Urbani. «La scelta dei giardini Giuseppe Manno è stata vincente».



Il partito ha raccolto le istanze dei cittadini che chiedevano un maggiore decoro di questo importante polmone verde urbano e sollecitato l’Assessorato alle Manutenzioni che, con il proprio staff, ha redatto un progetto di riqualificazione poi presentato dall’ufficio Programmazione del Comune alla Regione Sardegna.L’intervento più importante sarà quello relativo alla rimozione dei giochi per bambini e ragazzi ormai deteriorati dall’usura ed il contestuale posizionamento di una nuova struttura, più moderna e vicina alle sempre più moderne esigenze dei nostri giovani. Si interverrà poi sui camminamenti maggiormente deteriorati e sulle alberate. Questo intervento 140mila euro è stato inoltre cofinanziato da risorse di Bilancio per 50mila euro e, a tal fine, è importante sottolineare l’impegno specifico dell’assessora alle Finanze Giovanna Caria.



«Con tale contributo è stato possibile vincere il bando superando, di misura, gli altri Comuni che hanno partecipato. L’intervento sul Parco Manno si colloca in quello ancora più ampio e già in atto volto alla riqualificazione dei parchi urbani cittadini, considerati da Forza Italia Alghero importanti centri di aggregazione e di svago per tutti gli algheresi e in modo particolare le famiglie. Non è un caso che nel corso del suo secondo mandato l’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Tedde destinò cospicue risorse per importanti lavori di riqualificazione che hanno dato nuova vita al grande parco urbano nel cuore della città» chiude la nota di Forza Italia.