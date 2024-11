Cor 16 novembre 2023 Sa Segada, 200 nuovi alberi In occasione della giornata nazionale dell´albero, il prossimo 25 novembre nella borgata di Alghero una giornata interamente dedicata al verde: saranno messe a dimora nuove piante grazie al contributo degli enti locali



ALGHERO - In occasione della giornata nazionale dell'albero, che si celebra ogni anno il 21 novembre, anche quest'anno il Comitato di borgata Sa Segada Tanca Farrà, come già avvenuto negli anni precedenti, vuole dare un fattivo contributo incrementando il patrimonio arboreo della borgata. Con il patrocinio del Comune di Alghero, di Fondazione Alghero, di Forestas e della Cia (Confederezione Italiane Agricoltori ) ha organizzato per sabato 25 una giornata interamente dedicata alla "Giornata Nazionale dell'Albero", e grazie al contributo di Forestas che ha fornito le piantine vuole porre a dimora, con l'aiuto di tutti i bimbi che vorranno partecipare, circa 200 piante di specie arboree.



La giornata avrà inizio alle ore 10 alla presenza delle autorità civili e religiose con l'avvio della piantumazione, a seguire alle ore 11 è previsto il battesimo della sella e la passeggiata a cavallo a cura dell'Associazione T.E.S.A e del maneggio "il Grifone". Alle ore 13 spazio al pranzo, con la possibilità di mangiare in borgata a seguito di prenotazione e con un piccolo contributo. Dalle ore 15 per tutti i bambini sarà possibile partecipare a diverse attività tra cui la caccia al tesoro, laboratori e la pentolaccia. Per tutto il giorno saranno presenti in borgata gli stand di prodotti locali e di delizie per bambini, sarà inoltre presente un gonfiabile e le mascotte Disney. Il comitato invita tutti a partecipare all'iniziativa.