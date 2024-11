S.A. 17 novembre 2023 Riparte il Treno della Memoria: viaggio in Polonia Per non dimenticare l’orrore della Shoah, il Comune di Sennori rinnova la sua adesione al progetto “Promemoria Auschwitz”: domande di adesione sino al 25 novembre



SENNORI - L’amministrazione comunale partecipa anche quest’anno al programma “Promemoria Auschwitz”, progetto rivolto ai giovani tra i 18 ai 25 anni, promosso e finanziato dall'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Sennori, realizzato in collaborazione con Arci Sardegna e l’Associazione Deina, con il riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, il patrocinio del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del ministero per le Politiche giovanili.



L’iniziativa nasce con l'obiettivo di educare i giovani alla conoscenza della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, alla partecipazione attiva e responsabile sul proprio territorio e all’impegno nel quotidiano, guidandoli in un vero e proprio “viaggio della memoria”. La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà dal 2 al 7 febbraio 2024, con la visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, cui sarà dedicata un’intera giornata.



«Il Treno della Memoria si rivolge principalmente a studenti di ogni ordine e grado, offrendo loro la possibilità di approfondire la storia del periodo, con la possibilità di vedere con i loro occhi l’orrore della guerra, confrontarsi con le conseguenze del nazionalismo, antisemitismo e intolleranza, temi purtroppo ancora attuali», spiega il consigliere comunale con delega ai Servizi sociali, Pietro Sassu. In questa ottica martedì 21 novembre nella biblioteca comunale di via Farina ci sarà un incontro, dove alcuni ragazzi che hanno partecipato alle precedenti edizioni del progetto, racconteranno la loro esperienza vissuta con il “Treno della Memoria. I giovani interessati a partecipare al viaggio della memoria, residenti nel Comune di Sennori e di età compresa tra i 18 e i 25 anni, dovranno compilare il modulo di domanda esclusivamente on line, seguendo le indicazioni fornite nel bando scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Sennori, entro e non oltre le ore 11 del 25 novembre 2023.