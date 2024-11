S.A. 17 novembre 2023 Uniss: premio studio in ricordo di Bianca Bellabio Anche quest’anno Massimo Ballabio e Michela Bonzi, in memoria della loro unica figlia Bianca dolorosamente scomparsa tre anni fa, hanno deciso di stanziare una borsa di studio di 3mila euro attraverso la Fondazione Bianca Ballabio



SASSARI - Sono aperti i termini per partecipare all’assegnazione della borsa-premio di studio “Bianca Ballabio” destinata a studenti e studentesse meritevoli iscritte al IV anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. Anche quest’anno Massimo Ballabio e Michela Bonzi, in memoria della loro unica figlia Bianca dolorosamente scomparsa tre anni fa, hanno deciso di stanziare una borsa di studio di 3mila euro attraverso la Fondazione Bianca Ballabio. I criteri di assegnazione del Premio-borsa di studio definiti dalla Struttura di raccordo-Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari, si basano sulla valutazione della carriera e in particolare sul numero di Cfu (Crediti formativi universitari) conseguiti nel periodo 1° dicembre 2022 – 30 novembre 2023 (con esclusione dei riconoscimenti di precedenti carriere, passaggi di corso, corsi singoli, etc.).



A parità di Cfu conseguiti, la priorità viene data nel seguente ordine: media ponderata più elevata (calcolata su tutte le attività didattiche sostenute e quelle riconosciute in mobilità Erasmus considerando il voto di “30 e lode” pari a 31); media aritmetica più elevata (calcolata su tutte le attività didattiche e considerando il voto di “30 e lode” pari a 31); numero di “30 e lode” conseguiti; più giovane di età. Non è necessario presentare una domanda di partecipazione: per tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti verranno verificati i Cfu conseguiti e il Rettore, con proprio provvedimento, nominerà il vincitore o la vincitrice.



La Fondazione “Bianca Ballabio” è nata a febbraio 2021 per volontà di mamma Michela e papà Massimo al fine di perpetuare il ricordo e la memoria della splendida Bianca. Bianca amava studiare, ma soprattutto amava la facoltà che aveva scelto e guadagnato con tanto impegno. Aveva vent’anni ed era iscritta al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari. Terminata in anticipo l’intera sessione di esami annuale il 27 luglio 2020 con l’ennesimo 30 in Anatomia 1, solo pochi giorni dopo quest’ultimo esame, è rimasta vittima innocente di un fatale incidente stradale, lasciando il vuoto intorno a sé. Il premio di studio dedicato a Bianca Ballabio si affianca alle altre iniziative benefiche che la Fondazione ogni anno organizza per ricordare la giovane studentessa di Medicina.